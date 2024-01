You are reading a tafsir for the group of verses 21:13 to 21:14

3

Вам не удастся сбежать, и раскаяния не принесут вам пользы. Но если вы действительно обладаете могуществом, то вернитесь к своим удовольствиям и развлечениям. Вернитесь в свои восхитительные жилища и продолжайте наслаждаться мирской жизнью, которая обольщала и занимала вас до тех пор, пока не явилось повеление Аллаха. Укрепитесь в земном мире и пользуйтесь его благами. Преспокойно обитайте в своих жилищах и будьте почитаемы. Прежде вы уже добились своей цели. Быть может, вам опять удастся добиться желаемого, и тогда к вам будут обращаться с просьбами по мирским вопросам. Увы! Вам не удастся повторить это? Срок вашей мирской жизни истек, и теперь вы удостоены мучительного наказания и Божьей ненависти. Вы лишились могущества, славы и мирских благ, и вашим уделом стало сожаление и раскаяние.