You are reading a tafsir for the group of verses 21:10 to 21:11

О люди, до которых дошла весть о пророчестве Мухаммада, сына Абдуллаха и внука Абд аль-Мутталиба! Мы ниспослали вам Славное Писание - Ясный Коран. И этим вам была оказана великая честь. Благодаря этому Писанию вы можете уверовать в правдивые повествования, выполнять прекрасные повеления и избегать мудрых запретов. И если вы будете поступать так, то сумеете обрести величие и славу. Неужели вы не осознаете того, что может принести вам пользу, а что причинить вред? Почему вы не руководствуетесь писанием, которое принесет вам славу как при жизни на земле, так и после смерти? Воистину, если бы вы были благоразумны, то непременно последовали бы этим путем. Но вы не сделали этого и предпочли для себя иной путь, который обрекает вас на низость, погибель и вечное несчастье в мирской и будущей жизнях. Все это означает, что вы не руководствуетесь здравым рассудком и не прислушиваетесь к голосу разума. Правдивость этого аята подтверждается многими историческими фактами. Сподвижники и их праведные последователи, которые уверовали в Божьего посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и руководствовались Кораном, сумели достичь небывалых высот, обрели громкую славу и покорили могучих царей, о чем известно практически каждому. Также хорошо известно, что люди, которые не принимали во внимание коранические заповеди и не очищали свои души посредством коранических аятов, были удостоены ненависти Аллаха и обречены на погибель и несчастье. Воистину, достичь успеха при жизни на земле и после смерти может только тот, кто руководствуется этим Священным Писанием.