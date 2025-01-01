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3

Призовите его к покорности Аллаху и велите ему избавить сынов Исраила от страданий. Долгое время он держал этот славный народ в рабстве, но настала пора дать им свободу и предоставить им возможность самостоятельно распоряжаться собственной судьбой и жить по законам Аллаха под предводительством пророка Мусы. Возвестите ему о том, что всякий, кто последует прямым путем и станет руководствоваться ясными законами Аллаха, тот обретет великое преуспеяние как при жизни на земле, так и после смерти. А наряду с этим покажите ему чудеса, свидетельствующие о вашей правдивости. Всевышний сказал: «Муса бросил свой посох, и тот превратился в явную змею. Он вынул свою руку, и она стала белой (цвета молока, светящейся) для тех, кто смотрел на нее» (26:32–33).