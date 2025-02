You are reading a tafsir for the group of verses 20:30 to 20:31

undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

3

Назначь для меня помощника, который замещал бы меня и помогал бы мне донести до людей небесное послание. Муса пожелал, чтобы этим помощником стал один из его родственников. Это было свидетельством его добродетели, ибо родственники человека более всего заслуживают его доброго отношения.