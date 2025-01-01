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3

﴿فَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَا یَقُولُونَ﴾ مَنْسُوخ بِآيَةِ الْقِتَال ﴿وَسَبِّحۡ﴾ صَلِّ ﴿بِحَمۡدِ رَبِّكَ﴾ حَال أَيْ مُلْتَبِسًا بِهِ ﴿قَبۡلَ طُلُوعِ ٱلشَّمۡسِ﴾ صَلَاة الصُّبْح ﴿وَقَبۡلَ غُرُوبِهَاۖ﴾ صَلَاة الْعَصْر ﴿وَمِنۡ ءَانَاۤىِٕ ٱلَّیۡلِ﴾ سَاعَاته ﴿فَسَبِّحۡ﴾ صَلِّ الْمَغْرِب وَالْعِشَاء ﴿وَأَطۡرَافَ ٱلنَّهَارِ﴾ عَطْف عَلَى مَحَلّ مِنْ آنَاء الْمَنْصُوب أَيْ صَلِّ الظُّهْر لِأَنَّ وَقْتهَا يَدْخُل بِزَوَالِ الشَّمْس فَهُوَ طَرَف النِّصْف الْأَوَّل وَطَرَف النِّصْف الثَّانِي ﴿لَعَلَّكَ تَرۡضَىٰ ١٣٠﴾ بِمَا تُعْطَى مِنْ الثَّوَاب