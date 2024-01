You are reading a tafsir for the group of verses 1:2 to 1:3

Это - слова восхваления Аллаха за совершенные качества и деяния, которые Он вершит либо по милости, либо по справедливости. Вся хвала принадлежит Ему, и Он достоин ее целиком и полностью. Он один господствует над всеми мирами. К этим мирам относится все сущее, кроме Самого Аллаха. Он сотворил Вселенную, обеспечил ее обитателей средствами к существованию и облагодетельствовал их великими щедротами, лишившись которых они не смогут просуществовать. Все блага, которыми облагодетельствованы творения, являются дарами Всевышнего Господа. Господство Всевышнего Аллаха бывает двух видов: всеобщее и частное. Всеобщее господство выражается в том, что Он создает творения, ниспосылает им пропитание и указывает им верный путь, благодаря чему они могут благоустроить свою жизнь в этом мире. А частное господство проявляется в том, что Аллах воспитывает Своих возлюбленных рабов в духе набожности, помогает им обрести и усовершенствовать веру, защищает их от всего, что может сбить их с прямого пути и отдалить от Него. Сущность этого господства в том, что Аллах облегчает Своим рабам путь ко всякому добру и оберегает их от всякого зла. Возможно, именно поэтому пророки чаще всего в своих молитвах называли Аллаха своим Господом. Да и устремления этих людей были связаны исключительно с частным господством Всевышнего Аллаха. В этом откровении Всевышний нарек себя Господом миров и тем самым подчеркнул, что Он один творит, управляет и одаряет благами. Он богат и не нуждается в Своих творениях. Напротив, все творения нуждаются в Нем и всесторонне зависят от Него.