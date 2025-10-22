ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ٣٥ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍۢ ۖ سُبْحَـٰنَهُۥٓ ۚ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًۭا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٣٥ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

Аллаху не годится иметь детей, потому что у Бога не может быть детей. Он богат и достохвален, а все творения являются Его рабами. Каким же образом Его рабы могут превратиться в Его детей?!! Он лишен недостатков, ни в чем не нуждается и не нуждается в детях. А когда Он принимает какое-либо важное или менее важное решение, то никто не может помешать Ему претворить его в жизнь. И это не составляет для Него никакого труда, потому что стоит только Ему сказать: «Будь!» - как желаемое сбывается. Зачем нужен ребенок Тому, чья воля беспрекословно исполняется как на небесах, так и на земле?!! Стоит Ему пожелать чего-нибудь, как желаемое сбывается. Что же тогда удивительного в том, что Иса появился на свет без участия отца?!