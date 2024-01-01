3

Когда братья потеряли надежду на то, что Йусуф позволит им увезти с собой младшего брата, они уединились для того, чтобы посоветоваться. Они беседовали так, чтобы никто не мог услышать их разговор. Старший брат сказал: «Помните ли вы о клятве, которую дали своему отцу? Вы поклялись оберегать Йусуфа и вернуться вместе с ним, если только вас не постигнет беда, которую вы не сможете предотвратить. А помните ли вы о том, как мы несправедливо обошлись с Йусуфом? Неужели нам придется вернуться домой без нашего брата? Как я посмотрю в лицо отцу? Я останусь в Египте и не покину этой страны, пока отец не разрешит мне вернуться или пока Аллах не сделает так, чтобы я вернулся домой один или с моим братом. Воистину, Аллах всегда принимает самые прекрасные решения. А вам следует вернуться домой и рассказать о том, что мы не смогли вернуться с Беньямином, потому что его схватили за кражу. Расскажите также о том, что мы сделали все возможное, чтобы спасти его. Мы не можем свидетельствовать о том, чего не знаем. Мы лишь видели, что египтяне вытащили чашу из мешка Беньямина. Мы не ведаем сокровенное, и если бы нам было известно, что все закончится таким образом, мы никогда не стали бы усердствовать для того, чтобы взять его в поездку, и не стали бы давать клятв и обещаний. Мы не думали, что с нами может приключиться такая история. А если отец не поверит вашим словам, то пусть спросит караванщиков, которые были свидетелями всего, что произошло. Постарайтесь убедить отца в том, что вы не лжете и не искажаете действительности, а рассказываете только то, что приключилось с вами».