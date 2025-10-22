۞ وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم ٤١
۞ وَقَالَ ٱرْكَبُوا۟ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْر۪ىٰهَا وَمُرْسَىٰهَآ ۚ إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٤١
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
3
[ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ] نوح - صلی الله علیه وسلم - فه‌رمووی: به‌ناوی خوای گه‌وره‌وه‌ سه‌ر بكه‌ونه‌ ناو كه‌شتیه‌كه‌، وه‌ به‌ناوی خوای گه‌وره‌وه‌ كه‌شتیه‌كه‌ ئه‌ڕوات، وه‌ به‌ناوی خوای گه‌وره‌شه‌وه‌ له‌نگه‌ر ئه‌گرێ و ئه‌وه‌ستێته‌وه‌ [ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (٤١) ] به‌راستى په‌روه‌ردگارم زۆر لێخۆشبووه‌ بۆ تاوانه‌كان، وه‌ زۆر به‌ڕه‌حم و به‌زه‌ییه‌ به‌وه‌ی كه‌ ئه‌م كۆمه‌ڵه‌ خه‌ڵكه‌ی ڕزگار كرد [ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ] كاتێك كه‌ كه‌شتیه‌كه‌ له‌ناو ئاوه‌كه‌دا ئه‌ڕۆیشت شه‌پۆلی ئاوه‌كه‌ وه‌كو شاخ ئه‌یدا به‌سه‌ریاندا.