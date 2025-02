You are reading a tafsir for the group of verses 11:123 to 12:1

undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

3

О Мухаммад! Неверующие не извлекают пользы из увещеваний и всевозможных наставлений. Покажи им ясные знамения, и пусть они продолжают исповедовать свою религию. Вы же исповедуйте религию Аллаха. И пусть они дожидаются того, что произойдет с вами. Вы же дождитесь того, что произойдет с ними. Всевышний провел четкую грань между двумя группами Своих рабов. Он одарил победой тех, кто обратился в правую веру, и подавил своих неверующих врагов. Ему известно все сокровенное на небесах и на земле, и ничто не способно сокрыться от Него. Деяния всех творений возвращаются к Нему, после чего Он отделяет дурные поступки от благих. Людям надлежит поклоняться Ему и по мере возможностей выполнять все, что им приказано выполнять. При этом они должны уповать на своего Господа, который не предает забвению их добрые и злые деяния. Напротив, Он объемлет их своим знанием, и все они записаны письменной тростью. А это значит, что Он непременно вынесет свой приговор и свершит справедливое возмездие.