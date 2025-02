You are reading a tafsir for the group of verses 11:109 to 11:110

О Мухаммад! Не сомневайся в порочности воззрений, которые исповедуют многобожники. Они исповедуют ложь, которую нельзя обосновать священными текстами или логическими аргументами. Единственным доводом, на который они опираются, является дорога их предков, которые поклонялись божествам, на которых они продолжают молиться. Однако этот довод не является ни убедительным, ни сомнительным, потому что нельзя опираться на высказывания людей, которые не являются пророками, особенно, если они были заблудшими грешниками, которые совершали много прегрешений и придерживались порочных взглядов на основные вопросы религии. Воистину, слова таких людей являются ошибкой и заблуждением, даже если они были единодушны по этому поводу. О Мухаммад! Неверующие сполна получат мирской удел, который им суждено получить. Порой этот удел может быть очень велик и может показаться тебе прекрасным и восхитительным. Однако мирские блага не свидетельствуют о благочестии человека, потому что Всевышний Аллах одаряет мирскими благами тех, кого любит, и тех, кого ненавидит. Однако правая вера и набожность становятся достоянием только тех, кого Он возлюбил. Одним словом, не обольщайся тем, что заблудшие грешники единодушно разделяют воззрения своих заблудших предков, и не обольщайся земными благами, которыми Аллах наделил их.