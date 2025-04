You are reading a tafsir for the group of verses 11:101 to 11:103

Ты должен увещевать людей посредством этих повествований, которые являются подтверждением твоей пророческой миссии, а также наставлением и напоминанием для правоверных. Останки некоторых поселений погубленных народов существуют по сей день и свидетельствуют о правдивости этих повествований. А некоторые из этих поселений разрушены до основания и стерты с лица земли. Мы не поступили несправедливо, когда погубили нечестивцев, однако они сами были несправедливы к себе, когда приобщали к Аллаху сотоварищей, исповедовали неверие и проявляли упрямство. Их боги не принесли им никакой пользы, когда Аллах подверг их наказанию. И если человек не ищет защиты у Аллаха и выбирает для себя других покровителей, то они не придут к нему на помощь в трудную минуту. Они не принесут им ничего, кроме убытка и погибели. Воистину, все произойдет не так, как того ожидают многобожники.