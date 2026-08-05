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Duas for Victory

Duas from the Quran for steadfastness, justice, rescue, and Allah's help against wrongdoing.

ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ٢٥٠
رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًۭا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٢٥٠
رَبَّنَآ

rabbanā

أَفۡرِغۡ

afrigh

عَلَيۡنَا

ʿalaynā

صَبۡرٗا

ṣabran

وَثَبِّتۡ

wathabbit

أَقۡدَامَنَا

aqdāmanā

وَٱنصُرۡنَا

wa-unṣur'nā

عَلَى

ʿalā

ٱلۡقَوۡمِ

l-qawmi

ٱلۡكَٰفِرِينَ

l-kāfirīna

٢٥٠

... “Our Lord! Shower us with perseverance, make our steps firm, and give us victory over the disbelieving people.”
رب انصرني على القوم المفسدين ٣٠
رَبِّ ٱنصُرْنِى عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ٣٠
رَبِّ

rabbi

ٱنصُرۡنِي

unṣur'nī

عَلَى

ʿalā

ٱلۡقَوۡمِ

l-qawmi

ٱلۡمُفۡسِدِينَ

l-muf'sidīna

٣٠

... “My Lord! Help me against the people of corruption.”
فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ١٠
فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَغْلُوبٌۭ فَٱنتَصِرْ ١٠
فَدَعَا

fadaʿā

رَبَّهُۥٓ

rabbahu

أَنِّي

annī

مَغۡلُوبٞ

maghlūbun

فَٱنتَصِرۡ

fa-intaṣir

١٠

So he cried out to his Lord, “I am helpless, so help ˹me˺!”