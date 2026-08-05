Duas for Victory
Duas from the Quran for steadfastness, justice, rescue, and Allah's help against wrongdoing.
ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ٢٥٠
رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًۭا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٢٥٠
رَبَّنَآ
rabbanā
أَفۡرِغۡ
afrigh
عَلَيۡنَا
ʿalaynā
صَبۡرٗا
ṣabran
وَثَبِّتۡ
wathabbit
أَقۡدَامَنَا
aqdāmanā
وَٱنصُرۡنَا
wa-unṣur'nā
عَلَى
ʿalā
ٱلۡقَوۡمِ
l-qawmi
ٱلۡكَٰفِرِينَ
l-kāfirīna
٢٥٠
... “Our Lord! Shower us with perseverance, make our steps firm, and give us victory over the disbelieving people.”
رب انصرني على القوم المفسدين ٣٠
رَبِّ ٱنصُرْنِى عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ٣٠
رَبِّ
rabbi
ٱنصُرۡنِي
unṣur'nī
عَلَى
ʿalā
ٱلۡقَوۡمِ
l-qawmi
ٱلۡمُفۡسِدِينَ
l-muf'sidīna
٣٠
... “My Lord! Help me against the people of corruption.”
فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ١٠
فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَغْلُوبٌۭ فَٱنتَصِرْ ١٠
فَدَعَا
fadaʿā
رَبَّهُۥٓ
rabbahu
أَنِّي
annī
مَغۡلُوبٞ
maghlūbun
فَٱنتَصِرۡ
fa-intaṣir
١٠
So he cried out to his Lord, “I am helpless, so help ˹me˺!”