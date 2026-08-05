Duas for Relief
Duas from the Quran for ease, mercy, clarity, forgiveness, and help during difficulty.
ربنا لا تواخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ٢٨٦
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًۭا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٢٨٦
رَبَّنَا
rabbanā
لَا
lā
تُؤَاخِذۡنَآ
tuākhidh'nā
إِن
in
نَّسِينَآ
nasīnā
أَوۡ
aw
أَخۡطَأۡنَاۚ
akhṭanā
رَبَّنَا
rabbanā
وَلَا
walā
تَحۡمِلۡ
taḥmil
عَلَيۡنَآ
ʿalaynā
إِصۡرٗا
iṣ'ran
كَمَا
kamā
حَمَلۡتَهُۥ
ḥamaltahu
عَلَى
ʿalā
ٱلَّذِينَ
alladhīna
مِن
min
قَبۡلِنَاۚ
qablinā
رَبَّنَا
rabbanā
وَلَا
walā
تُحَمِّلۡنَا
tuḥammil'nā
مَا
mā
لَا
lā
طَاقَةَ
ṭāqata
لَنَا
lanā
بِهِۦۖ
bihi
وَٱعۡفُ
wa-uʿ'fu
عَنَّا
ʿannā
وَٱغۡفِرۡ
wa-igh'fir
لَنَا
lanā
وَٱرۡحَمۡنَآۚ
wa-ir'ḥamnā
أَنتَ
anta
مَوۡلَىٰنَا
mawlānā
فَٱنصُرۡنَا
fa-unṣur'nā
عَلَى
ʿalā
ٱلۡقَوۡمِ
l-qawmi
ٱلۡكَٰفِرِينَ
l-kāfirīna
٢٨٦
... “Our Lord! Do not punish us if we forget or make a mistake. Our Lord! Do not place a burden on us like the one you placed on those before us. Our Lord! Do not burden us with what we cannot bear. Pardon us, forgive us, and have mercy on us. You are our ˹only˺ Guardian. So grant us victory over the disbelieving people.”
رب اشرح لي صدري ٢٥ ويسر لي امري ٢٦ واحلل عقدة من لساني ٢٧ يفقهوا قولي ٢٨
رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى ٢٥ وَيَسِّرْ لِىٓ أَمْرِى ٢٦ وَٱحْلُلْ عُقْدَةًۭ مِّن لِّسَانِى ٢٧ يَفْقَهُواْ قَوْلِى ٢٨
رَبِّ
rabbi
ٱشۡرَحۡ
ish'raḥ
لِي
lī
صَدۡرِي
ṣadrī
٢٥
وَيَسِّرۡ
wayassir
لِيٓ
lī
أَمۡرِي
amrī
٢٦
وَٱحۡلُلۡ
wa-uḥ'lul
عُقۡدَةٗ
ʿuq'datan
مِّن
min
لِّسَانِي
lisānī
٢٧
يَفۡقَهُواْ
yafqahū
قَوۡلِي
qawlī
٢٨
... “My Lord! Uplift my heart for me, (25) and make my task easy, (26) and remove the impediment from my tongue (27) so people may understand my speech, (28)
اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين ٨٣
أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ٨٣
أَنِّي
annī
مَسَّنِيَ
massaniya
ٱلضُّرُّ
l-ḍuru
وَأَنتَ
wa-anta
أَرۡحَمُ
arḥamu
ٱلرَّٰحِمِينَ
l-rāḥimīna
٨٣
... “I have been touched with adversity, and You are the Most Merciful of the merciful.”