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Duas of Prophet Muhammad in the Quran

Duas from the Quran taught to Prophet Muhammad for truth, knowledge, protection, judgment, and mercy.

رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ٨٠
رَّبِّ أَدْخِلْنِى مُدْخَلَ صِدْقٍْ وَأَخْرِجْنِى مُخْرَجَ صِدْقٍْ وَٱجْعَل لِّى مِن لَّدُنكَ سُلْطَـٰنًۭا نَّصِيرًۭا ٨٠
رَّبِّ

rabbi

أَدۡخِلۡنِي

adkhil'nī

مُدۡخَلَ

mud'khala

صِدۡقٖ

ṣid'qin

وَأَخۡرِجۡنِي

wa-akhrij'nī

مُخۡرَجَ

mukh'raja

صِدۡقٖ

ṣid'qin

وَٱجۡعَل

wa-ij'ʿal

لِّي

مِن

min

لَّدُنكَ

ladunka

سُلۡطَٰنٗا

sul'ṭānan

نَّصِيرٗا

naṣīran

٨٠

... “My Lord! Grant me an honourable entrance and an honourable exit and give me a supporting authority from Yourself.”
رب زدني علما ١١٤
رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًۭا ١١٤
رَّبِّ

rabbi

زِدۡنِي

zid'nī

عِلۡمٗا

ʿil'man

١١٤

... “My Lord! Increase me in knowledge.”
رب احكم بالحق وربنا الرحمان المستعان على ما تصفون ١١٢
رَبِّ ٱحْكُم بِٱلْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَـٰنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ١١٢
رَبِّ

rabbi

ٱحۡكُم

uḥ'kum

بِٱلۡحَقِّۗ

bil-ḥaqi

وَرَبُّنَا

warabbunā

ٱلرَّحۡمَٰنُ

l-raḥmānu

ٱلۡمُسۡتَعَانُ

l-mus'taʿānu

عَلَىٰ

ʿalā

مَا

تَصِفُونَ

taṣifūna

١١٢

... “My Lord! Judge ˹between us˺ in truth. And our Lord is the Most Compassionate, Whose help is sought against what you claim.”