Duas of Prophet Muhammad in the Quran
Duas from the Quran taught to Prophet Muhammad for truth, knowledge, protection, judgment, and mercy.
رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ٨٠
رَّبِّ أَدْخِلْنِى مُدْخَلَ صِدْقٍْ وَأَخْرِجْنِى مُخْرَجَ صِدْقٍْ وَٱجْعَل لِّى مِن لَّدُنكَ سُلْطَـٰنًۭا نَّصِيرًۭا ٨٠
رَّبِّ
rabbi
أَدۡخِلۡنِي
adkhil'nī
مُدۡخَلَ
mud'khala
صِدۡقٖ
ṣid'qin
وَأَخۡرِجۡنِي
wa-akhrij'nī
مُخۡرَجَ
mukh'raja
صِدۡقٖ
ṣid'qin
وَٱجۡعَل
wa-ij'ʿal
لِّي
lī
مِن
min
لَّدُنكَ
ladunka
سُلۡطَٰنٗا
sul'ṭānan
نَّصِيرٗا
naṣīran
٨٠
... “My Lord! Grant me an honourable entrance and an honourable exit and give me a supporting authority from Yourself.”
رب زدني علما ١١٤
رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًۭا ١١٤
رَّبِّ
rabbi
زِدۡنِي
zid'nī
عِلۡمٗا
ʿil'man
١١٤
... “My Lord! Increase me in knowledge.”
رب احكم بالحق وربنا الرحمان المستعان على ما تصفون ١١٢
رَبِّ ٱحْكُم بِٱلْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَـٰنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ١١٢
رَبِّ
rabbi
ٱحۡكُم
uḥ'kum
بِٱلۡحَقِّۗ
bil-ḥaqi
وَرَبُّنَا
warabbunā
ٱلرَّحۡمَٰنُ
l-raḥmānu
ٱلۡمُسۡتَعَانُ
l-mus'taʿānu
عَلَىٰ
ʿalā
مَا
mā
تَصِفُونَ
taṣifūna
١١٢
... “My Lord! Judge ˹between us˺ in truth. And our Lord is the Most Compassionate, Whose help is sought against what you claim.”