Duas of Prophet Ibrahim
A collection of Prophet Ibrahim's duas from the Quran for Makkah, offspring, prayer, acceptance, forgiveness, and the Hereafter.
rabbi
ij'ʿal
hādhā
baladan
āminan
wa-ur'zuq
ahlahu
mina
l-thamarāti
man
āmana
min'hum
bil-lahi
wal-yawmi
l-ākhiri
rabbanā
taqabbal
minnā
innaka
anta
l-samīʿu
l-ʿalīmu
rabbanā
wa-ij'ʿalnā
mus'limayni
laka
wamin
dhurriyyatinā
ummatan
mus'limatan
laka
wa-arinā
manāsikanā
watub
ʿalaynā
innaka
anta
l-tawābu
l-raḥīmu
rabbi
ij'ʿal
hādhā
l-balada
āminan
wa-uj'nub'nī
wabaniyya
an
naʿbuda
l-aṣnāma
rabbi
innahunna
aḍlalna
kathīran
mina
l-nāsi
faman
tabiʿanī
fa-innahu
minnī
waman
ʿaṣānī
fa-innaka
ghafūrun
raḥīmun
rabbanā
innī
askantu
min
dhurriyyatī
biwādin
ghayri
dhī
zarʿin
ʿinda
baytika
l-muḥarami
rabbanā
liyuqīmū
l-ṣalata
fa-ij'ʿal
afidatan
mina
l-nāsi
tahwī
ilayhim
wa-ur'zuq'hum
mina
l-thamarāti
laʿallahum
yashkurūna
rabbanā
innaka
taʿlamu
mā
nukh'fī
wamā
nuʿ'linu
wamā
yakhfā
ʿalā
l-lahi
min
shayin
fī
l-arḍi
walā
fī
l-samāi