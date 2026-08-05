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Duas of Prophet Ibrahim

A collection of Prophet Ibrahim's duas from the Quran for Makkah, offspring, prayer, acceptance, forgiveness, and the Hereafter.

رب اجعل هاذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر
رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا بَلَدًا ءَامِنًۭا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُۥ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۖ
رَبِّ

rabbi

ٱجۡعَلۡ

ij'ʿal

هَٰذَا

hādhā

بَلَدًا

baladan

ءَامِنٗا

āminan

وَٱرۡزُقۡ

wa-ur'zuq

أَهۡلَهُۥ

ahlahu

مِنَ

mina

ٱلثَّمَرَٰتِ

l-thamarāti

مَنۡ

man

ءَامَنَ

āmana

مِنۡهُم

min'hum

بِٱللَّهِ

bil-lahi

وَٱلۡيَوۡمِ

wal-yawmi

ٱلۡأٓخِرِۚ

l-ākhiri

... “My Lord, make this city ˹of Mecca˺ secure and provide fruits to its people—those among them who believe in Allah and the Last Day.” He answered, “As for those who disbelieve, I will let them enjoy themselves for a little while, then I will condemn them to the torment of the Fire. What an evil destination!”
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ١٢٧ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ١٢٨
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٢٧ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةًۭ مُّسْلِمَةًۭ لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٢٨
رَبَّنَا

rabbanā

تَقَبَّلۡ

taqabbal

مِنَّآۖ

minnā

إِنَّكَ

innaka

أَنتَ

anta

ٱلسَّمِيعُ

l-samīʿu

ٱلۡعَلِيمُ

l-ʿalīmu

١٢٧

رَبَّنَا

rabbanā

وَٱجۡعَلۡنَا

wa-ij'ʿalnā

مُسۡلِمَيۡنِ

mus'limayni

لَكَ

laka

وَمِن

wamin

ذُرِّيَّتِنَآ

dhurriyyatinā

أُمَّةٗ

ummatan

مُّسۡلِمَةٗ

mus'limatan

لَّكَ

laka

وَأَرِنَا

wa-arinā

مَنَاسِكَنَا

manāsikanā

وَتُبۡ

watub

عَلَيۡنَآۖ

ʿalaynā

إِنَّكَ

innaka

أَنتَ

anta

ٱلتَّوَّابُ

l-tawābu

ٱلرَّحِيمُ

l-raḥīmu

١٢٨

... “Our Lord! Accept ˹this˺ from us. You are indeed the All-Hearing, All-Knowing. (127) Our Lord! Make us both ˹fully˺ submit to You and from our descendants a nation that will submit to You. Show us our rituals, and turn to us in grace. You are truly the Accepter of Repentance, Most Merciful. (128)
رب اجعل هاذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام ٣٥ رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم ٣٦ ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افيدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ٣٧ ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء ٣٨
رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًۭا وَٱجْنُبْنِى وَبَنِىَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ٣٥ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًۭا مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَنِى فَإِنَّهُۥ مِنِّى ۖ وَمَنْ عَصَانِى فَإِنَّكَ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٣٦ رَّبَّنَآ إِنِّىٓ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلْ أَفْـِٔدَةًۭ مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِىٓ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ٣٧ رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَىْءٍْ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ ٣٨
رَبِّ

rabbi

ٱجۡعَلۡ

ij'ʿal

هَٰذَا

hādhā

ٱلۡبَلَدَ

l-balada

ءَامِنٗا

āminan

وَٱجۡنُبۡنِي

wa-uj'nub'nī

وَبَنِيَّ

wabaniyya

أَن

an

نَّعۡبُدَ

naʿbuda

ٱلۡأَصۡنَامَ

l-aṣnāma

٣٥

رَبِّ

rabbi

إِنَّهُنَّ

innahunna

أَضۡلَلۡنَ

aḍlalna

كَثِيرٗا

kathīran

مِّنَ

mina

ٱلنَّاسِۖ

l-nāsi

فَمَن

faman

تَبِعَنِي

tabiʿanī

فَإِنَّهُۥ

fa-innahu

مِنِّيۖ

minnī

وَمَنۡ

waman

عَصَانِي

ʿaṣānī

فَإِنَّكَ

fa-innaka

غَفُورٞ

ghafūrun

رَّحِيمٞ

raḥīmun

٣٦

رَّبَّنَآ

rabbanā

إِنِّيٓ

innī

أَسۡكَنتُ

askantu

مِن

min

ذُرِّيَّتِي

dhurriyyatī

بِوَادٍ

biwādin

غَيۡرِ

ghayri

ذِي

dhī

زَرۡعٍ

zarʿin

عِندَ

ʿinda

بَيۡتِكَ

baytika

ٱلۡمُحَرَّمِ

l-muḥarami

رَبَّنَا

rabbanā

لِيُقِيمُواْ

liyuqīmū

ٱلصَّلَوٰةَ

l-ṣalata

فَٱجۡعَلۡ

fa-ij'ʿal

أَفۡـِٔدَةٗ

afidatan

مِّنَ

mina

ٱلنَّاسِ

l-nāsi

تَهۡوِيٓ

tahwī

إِلَيۡهِمۡ

ilayhim

وَٱرۡزُقۡهُم

wa-ur'zuq'hum

مِّنَ

mina

ٱلثَّمَرَٰتِ

l-thamarāti

لَعَلَّهُمۡ

laʿallahum

يَشۡكُرُونَ

yashkurūna

٣٧

رَبَّنَآ

rabbanā

إِنَّكَ

innaka

تَعۡلَمُ

taʿlamu

مَا

نُخۡفِي

nukh'fī

وَمَا

wamā

نُعۡلِنُۗ

nuʿ'linu

وَمَا

wamā

يَخۡفَىٰ

yakhfā

عَلَى

ʿalā

ٱللَّهِ

l-lahi

مِن

min

شَيۡءٖ

shayin

فِي

ٱلۡأَرۡضِ

l-arḍi

وَلَا

walā

فِي

ٱلسَّمَآءِ

l-samāi

٣٨

... “My Lord! Make this city ˹of Mecca˺ secure, and keep me and my children away from the worship of idols. (35) My Lord! They have caused many people to go astray. So whoever follows me is with me, and whoever disobeys me—then surely You are ˹still˺ All-Forgiving, Most Merciful. (36) Our Lord! I have settled some of my offspring in a barren valley, near Your Sacred House, our Lord, so that they may establish prayer. So make the hearts of ˹believing˺ people incline towards them and provide them with fruits, so perhaps they will be thankful. (37) Our Lord! You certainly know what we conceal and what we reveal. Nothing on earth or in heaven is hidden from Allah. (38)