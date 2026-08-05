Duas for Parents and Deceased Parents in the Quran
A Quran-based guide to duas for parents and deceased parents, including mercy, forgiveness, gratitude, and righteousness.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ٤٠ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمومنين يوم يقوم الحساب ٤١
رَبِّ ٱجْعَلْنِى مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ٤٠ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ٤١
رَبِّ
rabbi
ٱجۡعَلۡنِي
ij'ʿalnī
مُقِيمَ
muqīma
ٱلصَّلَوٰةِ
l-ṣalati
وَمِن
wamin
ذُرِّيَّتِيۚ
dhurriyyatī
رَبَّنَا
rabbanā
وَتَقَبَّلۡ
wataqabbal
دُعَآءِ
duʿāi
٤٠
رَبَّنَا
rabbanā
ٱغۡفِرۡ
igh'fir
لِي
lī
وَلِوَٰلِدَيَّ
waliwālidayya
وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ
walil'mu'minīna
يَوۡمَ
yawma
يَقُومُ
yaqūmu
ٱلۡحِسَابُ
l-ḥisābu
٤١
My Lord! Make me and those ˹believers˺ of my descendants keep up prayer. Our Lord! Accept my prayers. (40) Our Lord! Forgive me, my parents, and the believers on the Day when the judgment will come to pass.” (41)
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ٢٤
رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًۭا ٢٤
رَّبِّ
rabbi
ٱرۡحَمۡهُمَا
ir'ḥamhumā
كَمَا
kamā
رَبَّيَانِي
rabbayānī
صَغِيرٗا
ṣaghīran
٢٤
... “My Lord! Be merciful to them as they raised me when I was young.”
رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين ١٩
رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَـٰلِحًۭا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِى بِرَحْمَتِكَ فِى عِبَادِكَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ١٩
رَبِّ
rabbi
أَوۡزِعۡنِيٓ
awziʿ'nī
أَنۡ
an
أَشۡكُرَ
ashkura
نِعۡمَتَكَ
niʿ'mataka
ٱلَّتِيٓ
allatī
أَنۡعَمۡتَ
anʿamta
عَلَيَّ
ʿalayya
وَعَلَىٰ
waʿalā
وَٰلِدَيَّ
wālidayya
وَأَنۡ
wa-an
أَعۡمَلَ
aʿmala
صَٰلِحٗا
ṣāliḥan
تَرۡضَىٰهُ
tarḍāhu
وَأَدۡخِلۡنِي
wa-adkhil'nī
بِرَحۡمَتِكَ
biraḥmatika
فِي
fī
عِبَادِكَ
ʿibādika
ٱلصَّٰلِحِينَ
l-ṣāliḥīna
١٩
... “My Lord! Inspire me to ˹always˺ be thankful for Your favours which You have blessed me and my parents with, and to do good deeds that please you. Admit me, by Your mercy, into ˹the company of˺ Your righteous servants.”