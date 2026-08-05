Duas and Quran Passages for Gratitude
A collection of duas and passages from the Quran for thanking Allah.
الحمد لله الذي هدانا لهاذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله
ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَـٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ ۖ
ٱلۡحَمۡدُ
l-ḥamdu
لِلَّهِ
lillahi
ٱلَّذِي
alladhī
هَدَىٰنَا
hadānā
لِهَٰذَا
lihādhā
وَمَا
wamā
كُنَّا
kunnā
لِنَهۡتَدِيَ
linahtadiya
لَوۡلَآ
lawlā
أَنۡ
an
هَدَىٰنَا
hadānā
ٱللَّهُۖ
l-lahu
... “Praise be to Allah for guiding us to this. We would have never been guided if Allah had not guided us. ...
الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المومنين ١٥
ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍْ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٥
ٱلۡحَمۡدُ
l-ḥamdu
لِلَّهِ
lillahi
ٱلَّذِي
alladhī
فَضَّلَنَا
faḍḍalanā
عَلَىٰ
ʿalā
كَثِيرٖ
kathīrin
مِّنۡ
min
عِبَادِهِ
ʿibādihi
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
l-mu'minīna
١٥
... “All praise is for Allah Who has privileged us over many of His faithful servants.”
رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين ١٩
رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَـٰلِحًۭا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِى بِرَحْمَتِكَ فِى عِبَادِكَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ١٩
رَبِّ
rabbi
أَوۡزِعۡنِيٓ
awziʿ'nī
أَنۡ
an
أَشۡكُرَ
ashkura
نِعۡمَتَكَ
niʿ'mataka
ٱلَّتِيٓ
allatī
أَنۡعَمۡتَ
anʿamta
عَلَيَّ
ʿalayya
وَعَلَىٰ
waʿalā
وَٰلِدَيَّ
wālidayya
وَأَنۡ
wa-an
أَعۡمَلَ
aʿmala
صَٰلِحٗا
ṣāliḥan
تَرۡضَىٰهُ
tarḍāhu
وَأَدۡخِلۡنِي
wa-adkhil'nī
بِرَحۡمَتِكَ
biraḥmatika
فِي
fī
عِبَادِكَ
ʿibādika
ٱلصَّٰلِحِينَ
l-ṣāliḥīna
١٩
... “My Lord! Inspire me to ˹always˺ be thankful for Your favours which You have blessed me and my parents with, and to do good deeds that please you. Admit me, by Your mercy, into ˹the company of˺ Your righteous servants.”