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Duas and Quran Passages for Gratitude

A collection of duas and passages from the Quran for thanking Allah.

الحمد لله الذي هدانا لهاذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله
ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَـٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ ۖ
ٱلۡحَمۡدُ

l-ḥamdu

لِلَّهِ

lillahi

ٱلَّذِي

alladhī

هَدَىٰنَا

hadānā

لِهَٰذَا

lihādhā

وَمَا

wamā

كُنَّا

kunnā

لِنَهۡتَدِيَ

linahtadiya

لَوۡلَآ

lawlā

أَنۡ

an

هَدَىٰنَا

hadānā

ٱللَّهُۖ

l-lahu

... “Praise be to Allah for guiding us to this. We would have never been guided if Allah had not guided us. ...
الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المومنين ١٥
ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍْ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٥
ٱلۡحَمۡدُ

l-ḥamdu

لِلَّهِ

lillahi

ٱلَّذِي

alladhī

فَضَّلَنَا

faḍḍalanā

عَلَىٰ

ʿalā

كَثِيرٖ

kathīrin

مِّنۡ

min

عِبَادِهِ

ʿibādihi

ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

l-mu'minīna

١٥

... “All praise is for Allah Who has privileged us over many of His faithful servants.”
رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين ١٩
رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَـٰلِحًۭا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِى بِرَحْمَتِكَ فِى عِبَادِكَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ١٩
رَبِّ

rabbi

أَوۡزِعۡنِيٓ

awziʿ'nī

أَنۡ

an

أَشۡكُرَ

ashkura

نِعۡمَتَكَ

niʿ'mataka

ٱلَّتِيٓ

allatī

أَنۡعَمۡتَ

anʿamta

عَلَيَّ

ʿalayya

وَعَلَىٰ

waʿalā

وَٰلِدَيَّ

wālidayya

وَأَنۡ

wa-an

أَعۡمَلَ

aʿmala

صَٰلِحٗا

ṣāliḥan

تَرۡضَىٰهُ

tarḍāhu

وَأَدۡخِلۡنِي

wa-adkhil'nī

بِرَحۡمَتِكَ

biraḥmatika

فِي

عِبَادِكَ

ʿibādika

ٱلصَّٰلِحِينَ

l-ṣāliḥīna

١٩

... “My Lord! Inspire me to ˹always˺ be thankful for Your favours which You have blessed me and my parents with, and to do good deeds that please you. Admit me, by Your mercy, into ˹the company of˺ Your righteous servants.”