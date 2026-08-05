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Duas for the Believers

Duas from the Quran for fellow believers, asking for forgiveness, mercy, protection, and hearts free from resentment.

ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ١٦
رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٦
رَبَّنَآ

rabbanā

إِنَّنَآ

innanā

ءَامَنَّا

āmannā

فَٱغۡفِرۡ

fa-igh'fir

لَنَا

lanā

ذُنُوبَنَا

dhunūbanā

وَقِنَا

waqinā

عَذَابَ

ʿadhāba

ٱلنَّارِ

l-nāri

١٦

... “Our Lord! We have believed, so forgive our sins and protect us from the torment of the Fire.”
ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين ٨٣ وما لنا لا نومن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ٨٤
رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّـٰهِدِينَ ٨٣ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٨٤
رَبَّنَآ

rabbanā

ءَامَنَّا

āmannā

فَٱكۡتُبۡنَا

fa-uk'tub'nā

مَعَ

maʿa

ٱلشَّٰهِدِينَ

l-shāhidīna

٨٣

وَمَا

wamā

لَنَا

lanā

لَا

نُؤۡمِنُ

nu'minu

بِٱللَّهِ

bil-lahi

وَمَا

wamā

جَآءَنَا

jāanā

مِنَ

mina

ٱلۡحَقِّ

l-ḥaqi

وَنَطۡمَعُ

wanaṭmaʿu

أَن

an

يُدۡخِلَنَا

yud'khilanā

رَبُّنَا

rabbunā

مَعَ

maʿa

ٱلۡقَوۡمِ

l-qawmi

ٱلصَّٰلِحِينَ

l-ṣāliḥīna

٨٤

... “Our Lord! We believe, so count us among the witnesses. (83) Why should we not believe in Allah and the truth that has come to us? And we long for our Lord to include us in the company of the righteous.” (84)
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ٤٠ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمومنين يوم يقوم الحساب ٤١
رَبِّ ٱجْعَلْنِى مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ٤٠ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ٤١
رَبِّ

rabbi

ٱجۡعَلۡنِي

ij'ʿalnī

مُقِيمَ

muqīma

ٱلصَّلَوٰةِ

l-ṣalati

وَمِن

wamin

ذُرِّيَّتِيۚ

dhurriyyatī

رَبَّنَا

rabbanā

وَتَقَبَّلۡ

wataqabbal

دُعَآءِ

duʿāi

٤٠

رَبَّنَا

rabbanā

ٱغۡفِرۡ

igh'fir

لِي

وَلِوَٰلِدَيَّ

waliwālidayya

وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ

walil'mu'minīna

يَوۡمَ

yawma

يَقُومُ

yaqūmu

ٱلۡحِسَابُ

l-ḥisābu

٤١

My Lord! Make me and those ˹believers˺ of my descendants keep up prayer. Our Lord! Accept my prayers. (40) Our Lord! Forgive me, my parents, and the believers on the Day when the judgment will come to pass.” (41)