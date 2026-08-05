Duas for the Believers
Duas from the Quran for fellow believers, asking for forgiveness, mercy, protection, and hearts free from resentment.
ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ١٦
رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٦
رَبَّنَآ
rabbanā
إِنَّنَآ
innanā
ءَامَنَّا
āmannā
فَٱغۡفِرۡ
fa-igh'fir
لَنَا
lanā
ذُنُوبَنَا
dhunūbanā
وَقِنَا
waqinā
عَذَابَ
ʿadhāba
ٱلنَّارِ
l-nāri
١٦
... “Our Lord! We have believed, so forgive our sins and protect us from the torment of the Fire.”
ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين ٨٣ وما لنا لا نومن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ٨٤
رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّـٰهِدِينَ ٨٣ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٨٤
رَبَّنَآ
rabbanā
ءَامَنَّا
āmannā
فَٱكۡتُبۡنَا
fa-uk'tub'nā
مَعَ
maʿa
ٱلشَّٰهِدِينَ
l-shāhidīna
٨٣
وَمَا
wamā
لَنَا
lanā
لَا
lā
نُؤۡمِنُ
nu'minu
بِٱللَّهِ
bil-lahi
وَمَا
wamā
جَآءَنَا
jāanā
مِنَ
mina
ٱلۡحَقِّ
l-ḥaqi
وَنَطۡمَعُ
wanaṭmaʿu
أَن
an
يُدۡخِلَنَا
yud'khilanā
رَبُّنَا
rabbunā
مَعَ
maʿa
ٱلۡقَوۡمِ
l-qawmi
ٱلصَّٰلِحِينَ
l-ṣāliḥīna
٨٤
... “Our Lord! We believe, so count us among the witnesses. (83) Why should we not believe in Allah and the truth that has come to us? And we long for our Lord to include us in the company of the righteous.” (84)
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ٤٠ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمومنين يوم يقوم الحساب ٤١
رَبِّ ٱجْعَلْنِى مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ٤٠ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ٤١
رَبِّ
rabbi
ٱجۡعَلۡنِي
ij'ʿalnī
مُقِيمَ
muqīma
ٱلصَّلَوٰةِ
l-ṣalati
وَمِن
wamin
ذُرِّيَّتِيۚ
dhurriyyatī
رَبَّنَا
rabbanā
وَتَقَبَّلۡ
wataqabbal
دُعَآءِ
duʿāi
٤٠
رَبَّنَا
rabbanā
ٱغۡفِرۡ
igh'fir
لِي
lī
وَلِوَٰلِدَيَّ
waliwālidayya
وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ
walil'mu'minīna
يَوۡمَ
yawma
يَقُومُ
yaqūmu
ٱلۡحِسَابُ
l-ḥisābu
٤١
My Lord! Make me and those ˹believers˺ of my descendants keep up prayer. Our Lord! Accept my prayers. (40) Our Lord! Forgive me, my parents, and the believers on the Day when the judgment will come to pass.” (41)