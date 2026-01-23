প্রবেশ কর
🎯 পথে থাকুন!
আমার লক্ষ্য তৈরি করুন
🎯 পথে থাকুন!
আমার লক্ষ্য তৈরি করুন
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
Taisirul Quran
শুনুন
অনুবাদ: Taisirul Quran
Ya-Sin
.36
ইয়াসীন
036
আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
৩৬:৮৩
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون ٨٣
فَسُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍۢ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٣
فَسُبْحٰنَ
الَّذِیْ
بِیَدِهٖ
مَلَكُوْتُ
كُلِّ
شَیْءٍ
وَّاِلَیْهِ
تُرْجَعُوْنَ
۟۠
কাজেই পবিত্র ও মহান তিনি যাঁর হাতে সব কিছুর সর্বময় কর্তৃত্ব, আর তাঁর কাছেই তোমাদের (সকলকে) ফিরিয়ে আনা হবে।
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন
Notes placeholders
close