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২৭. An-Naml

পিঁপড়া

তথ্য
আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
২৭:১
طس تلك ايات القران وكتاب مبين ١
طسٓ ۚ تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍۢ مُّبِينٍ ١

۟ۙ

তা-সীন, এগুলো কুরআনের আয়াত ও সুস্পষ্ট কিতাবের;
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন