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অনুবাদ
১৫:৪৯
۞ نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم ٤٩
۞ نَبِّئْ عِبَادِىٓ أَنِّىٓ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٤٩
نَبِّئْ
عِبَادِیْۤ
اَنِّیْۤ
اَنَا
الْغَفُوْرُ
الرَّحِیْمُ
۟ۙ
আমার বান্দাহদেরকে সংবাদ দাও যে, আমি বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু।
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১৫:৫০
وان عذابي هو العذاب الاليم ٥٠
وَأَنَّ عَذَابِى هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ٥٠
وَاَنَّ
عَذَابِیْ
هُوَ
الْعَذَابُ
الْاَلِیْمُ
۟
আর আমার শাস্তি- তা বড়ই ভয়াবহ শাস্তি।
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১৫:৫১
ونبيهم عن ضيف ابراهيم ٥١
وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَٰهِيمَ ٥١
وَنَبِّئْهُمْ
عَنْ
ضَیْفِ
اِبْرٰهِیْمَ
۟ۘ
তাদেরকে ইবরাহীমের মেহমানের কাহিনী জানিয়ে দাও।
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১৫:৫২
اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون ٥٢
إِذْ دَخَلُوا۟ عَلَيْهِ فَقَالُوا۟ سَلَـٰمًۭا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ٥٢
اِذْ
دَخَلُوْا
عَلَیْهِ
فَقَالُوْا
سَلٰمًا ؕ
قَالَ
اِنَّا
مِنْكُمْ
وَجِلُوْنَ
۟
তারা যখন তার কাছে উপস্থিত হল তখন তারা বলল, ‘তোমার প্রতি সালাম।’ তখন সে বলল, ‘তোমাদের দেখে আমরা শংকিত।’
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১৫:৫৩
قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام عليم ٥٣
قَالُوا۟ لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَـٰمٍ عَلِيمٍۢ ٥٣
قَالُوْا
لَا
تَوْجَلْ
اِنَّا
نُبَشِّرُكَ
بِغُلٰمٍ
عَلِیْمٍ
۟
তারা বলল, ‘শংকা করো না, আমরা তোমাকে এক জ্ঞানী পুত্রের সুখবর দিচ্ছি।’
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১৫:৫৪
قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبم تبشرون ٥٤
قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِى عَلَىٰٓ أَن مَّسَّنِىَ ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ٥٤
قَالَ
اَبَشَّرْتُمُوْنِیْ
عَلٰۤی
اَنْ
مَّسَّنِیَ
الْكِبَرُ
فَبِمَ
تُبَشِّرُوْنَ
۟
সে বলল, ‘বার্ধক্য যখন আমাকে স্পর্শ করেছে তখন তোমরা আমাকে সুখবর দিচ্ছ। আচ্ছা, তোমাদের সুখবরটা কী?’
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১৫:৫৫
قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين ٥٥
قَالُوا۟ بَشَّرْنَـٰكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَـٰنِطِينَ ٥٥
قَالُوْا
بَشَّرْنٰكَ
بِالْحَقِّ
فَلَا
تَكُنْ
مِّنَ
الْقٰنِطِیْنَ
۟
তারা বলল, ‘তোমাকে আমরা প্রকৃতই সুসংবাদ দিচ্ছি। কাজেই তুমি নিরাশদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।’
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১৫:৫৬
قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون ٥٦
قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِۦٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ ٥٦
قَالَ
وَمَنْ
یَّقْنَطُ
مِنْ
رَّحْمَةِ
رَبِّهٖۤ
اِلَّا
الضَّآلُّوْنَ
۟
সে বলল, ‘পথভ্রষ্টরা ছাড়া আর কে তার প্রতিপালকের রহমাত থেকে নিরাশ হয়?’
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১৫:৫৭
قال فما خطبكم ايها المرسلون ٥٧
قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٥٧
قَالَ
فَمَا
خَطْبُكُمْ
اَیُّهَا
الْمُرْسَلُوْنَ
۟
সে বলল, ‘হে আল্লাহর প্রেরিতরা! তোমরা কোন্ কাজে আগমন করেছ?’
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১৫:৫৮
قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين ٥٨
قَالُوٓا۟ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍۢ مُّجْرِمِينَ ٥٨
قَالُوْۤا
اِنَّاۤ
اُرْسِلْنَاۤ
اِلٰی
قَوْمٍ
مُّجْرِمِیْنَ
۟ۙ
তারা বলল, ‘আমরা এক অপরাধী জাতির বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়েছি।
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১৫:৫৯
الا ال لوط انا لمنجوهم اجمعين ٥٩
إِلَّآ ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ٥٩
اِلَّاۤ
اٰلَ
لُوْطٍ ؕ
اِنَّا
لَمُنَجُّوْهُمْ
اَجْمَعِیْنَ
۟ۙ
তবে লূতের পরিবার বাদে, তাদের সবাইকে আমরা অবশ্যই রক্ষা করব।
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১৫:৬০
الا امراته قدرنا انها لمن الغابرين ٦٠
إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ قَدَّرْنَآ ۙ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَـٰبِرِينَ ٦٠
اِلَّا
امْرَاَتَهٗ
قَدَّرْنَاۤ ۙ
اِنَّهَا
لَمِنَ
الْغٰبِرِیْنَ
۟۠
তবে তার স্ত্রীকে নয়, আমরা (আল্লাহর নির্দেশক্রমে) তার জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছি যে, সে পেছনে থেকে যাওয়া লোকেদের মধ্যে শামিল থাকবে।’
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১৫:৪৯
۞ نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم ٤٩
۞ نَبِّئْ عِبَادِىٓ أَنِّىٓ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٤٩
نَبِّئْ
عِبَادِیْۤ
اَنِّیْۤ
اَنَا
الْغَفُوْرُ
الرَّحِیْمُ
۟ۙ
আমার বান্দাহদেরকে সংবাদ দাও যে, আমি বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু।
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