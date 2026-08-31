প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
আবৃত্তিকারদের প্রসঙ্গে ফিরে যান
Yasser Ad Dussary - beta
রেডিও চালান
১. Al-Fatihah
২. Al-Baqarah
৩. Ali 'Imran
৪. An-Nisa
৫. Al-Ma'idah
৬. Al-An'am
৭. Al-A'raf
৮. Al-Anfal
৯. At-Tawbah
১০. Yunus
১১. Hud
১২. Yusuf
১৩. Ar-Ra'd
১৪. Ibrahim
১৫. Al-Hijr
১৬. An-Nahl
১৭. Al-Isra
১৮. Al-Kahf
১৯. Maryam
২০. Taha
২১. Al-Anbiya
২২. Al-Hajj
২৩. Al-Mu'minun
২৪. An-Nur
২৫. Al-Furqan
২৬. Ash-Shu'ara
২৭. An-Naml
২৮. Al-Qasas
২৯. Al-'Ankabut
৩০. Ar-Rum
৩১. Luqman
৩২. As-Sajdah
৩৩. Al-Ahzab
৩৪. Saba
৩৫. Fatir
৩৬. Ya-Sin
৩৭. As-Saffat
৩৮. Sad
৩৯. Az-Zumar
৪০. Ghafir
৪১. Fussilat
৪২. Ash-Shuraa
৪৩. Az-Zukhruf
৪৪. Ad-Dukhan
৪৫. Al-Jathiyah
৪৬. Al-Ahqaf
৪৭. Muhammad
৪৮. Al-Fath
৪৯. Al-Hujurat
৫০. Qaf
৫১. Adh-Dhariyat
৫২. At-Tur
৫৩. An-Najm
৫৪. Al-Qamar
৫৫. Ar-Rahman
৫৬. Al-Waqi'ah
৫৭. Al-Hadid
৫৮. Al-Mujadila
৫৯. Al-Hashr
৬০. Al-Mumtahanah
৬১. As-Saf
৬২. Al-Jumu'ah
৬৩. Al-Munafiqun
৬৪. At-Taghabun
৬৫. At-Talaq
৬৬. At-Tahrim
৬৭. Al-Mulk
৬৮. Al-Qalam
৬৯. Al-Haqqah
৭০. Al-Ma'arij
৭১. Nuh
৭২. Al-Jinn
৭৩. Al-Muzzammil
৭৪. Al-Muddaththir
৭৫. Al-Qiyamah
৭৬. Al-Insan
৭৭. Al-Mursalat
৭৮. An-Naba
৭৯. An-Nazi'at
৮০. 'Abasa
৮১. At-Takwir
৮২. Al-Infitar
৮৩. Al-Mutaffifin
৮৪. Al-Inshiqaq
৮৫. Al-Buruj
৮৬. At-Tariq
৮৭. Al-A'la
৮৮. Al-Ghashiyah
৮৯. Al-Fajr
৯০. Al-Balad
৯১. Ash-Shams
৯২. Al-Layl
৯৩. Ad-Duhaa
৯৪. Ash-Sharh
৯৫. At-Tin
৯৬. Al-'Alaq
৯৭. Al-Qadr
৯৮. Al-Bayyinah
৯৯. Az-Zalzalah
১০০. Al-'Adiyat
১০১. Al-Qari'ah
১০২. At-Takathur
১০৩. Al-'Asr
১০৪. Al-Humazah
১০৫. Al-Fil
১০৬. Quraysh
১০৭. Al-Ma'un
১০৮. Al-Kawthar
১০৯. Al-Kafirun
১১০. An-Nasr
১১১. Al-Masad
১১২. Al-Ikhlas
১১৩. Al-Falaq
১১৪. An-Nas