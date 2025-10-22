প্রবেশ কর
৪৭:২৬
ذالك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم ٢٦
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا۟ لِلَّذِينَ كَرِهُوا۟ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِى بَعْضِ ٱلْأَمْرِ ۖ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ٢٦
ذٰلِكَ
بِاَنَّهُمْ
قَالُوْا
لِلَّذِیْنَ
كَرِهُوْا
مَا
نَزَّلَ
اللّٰهُ
سَنُطِیْعُكُمْ
فِیْ
بَعْضِ
الْاَمْرِ ۖۚ
وَاللّٰهُ
یَعْلَمُ
اِسْرَارَهُمْ
۟
এ কারণেই আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তাকে যারা অপছন্দ করে তাদেরকে তারা বলে দিয়েছে যে, কোন কোন ব্যাপারে আমরা তোমাদেরকে মানবো। আল্লাহ তাদের গোপন কথাবার্তাকে খুব ভাল করেই জানেন।
