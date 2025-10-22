প্রবেশ কর
تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هاذا فاصبر ان العاقبة للمتقين ٤٩
تِلْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ ۖ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَـٰذَا ۖ فَٱصْبِرْ ۖ إِنَّ ٱلْعَـٰقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ٤٩
تِلْكَ
مِنْ
اَنْۢبَآءِ
الْغَیْبِ
نُوْحِیْهَاۤ
اِلَیْكَ ۚ
مَا
كُنْتَ
تَعْلَمُهَاۤ
اَنْتَ
وَلَا
قَوْمُكَ
مِنْ
قَبْلِ
هٰذَا ۛؕ
فَاصْبِرْ ۛؕ
اِنَّ
الْعَاقِبَةَ
لِلْمُتَّقِیْنَ
۟۠
এ সব হল অদৃশ্যের খবর যা তোমাকে ওয়াহী দ্বারা জানিয়ে দিচ্ছি, যা এর পূর্বে না তুমি জানতে, না তোমার জাতির লোকেরা জানত। কাজেই ধৈর্য ধর, শুভ পরিণতি মুত্তাকীদের জন্যই নির্দিষ্ট।
