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অনুবাদ
১১:২৪
۞ مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون ٢٤
۞ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٢٤
مَثَلُ
الْفَرِیْقَیْنِ
كَالْاَعْمٰی
وَالْاَصَمِّ
وَالْبَصِیْرِ
وَالسَّمِیْعِ ؕ
هَلْ
یَسْتَوِیٰنِ
مَثَلًا ؕ
اَفَلَا
تَذَكَّرُوْنَ
۟۠
দু’শ্রেণীর লোকের দৃষ্টান্ত হল যেমন একজন হল অন্ধ ও বধির, অন্যজন চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশীল, এ দু’জন কি তুলনায় সমান হতে পারে? এরপরও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না।
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