আপনার কন্টেন্টে কুরআনের আয়াত অন্তর্ভুক্ত করার একটি উচ্চমানের, কাস্টমাইজযোগ্য উপায়।
এমন একটি এম্বেড তৈরি করুন যা আপনি সহজেই কাস্টমাইজ করতে পারেন, এর মাধ্যমে নির্ভুল আরবি রেন্ডারিং, অন্তর্নির্মিত আবৃত্তি এবং আরও অনেক কিছু, যাতে পাঠকরা পদটির সাথে জড়িত থাকার সময় শুনতে পারেন।
<iframe
src="https://quran.com/embed/v1?verses=33%3A56&mushaf=indopak&locale=bn"
width="100%"
data-quran-embed="true"
allow="clipboard-write"
frameborder="0">
</iframe>
<script defer src="https://quran.com/widget/embed-widget.js"></script>