প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
২৬:৯৪
فكبكبوا فيها هم والغاوون ٩٤
فَكُبْكِبُوا۟ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُۥنَ ٩٤

۟ۙ

অতঃপর তাদেরকে ও পথভ্রষ্টদেরকে জাহান্নামে মুখের ভরে নিক্ষেপ করা হবে।
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন
Notes placeholders