فما لنا من شافعين ١٠٠
فَمَا لَنَا مِن شَـٰفِعِينَ ١٠٠
فَمَا
لَنَا
مِنْ
شَافِعِیْنَ
۟ۙ

পরিণামে আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই।