من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم ٢٣
مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْجَحِيمِ ٢٣
مِنْ
دُوْنِ
اللّٰهِ
فَاهْدُوْهُمْ
اِلٰی
صِرَاطِ
الْجَحِیْمِ
۟

আল্লাহর পরিবর্তে এবং ওদেরকে জাহান্নামের পথে পরিচালিত কর।