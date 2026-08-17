An-Naml 27:77 وانه لهدى ورحمة للمومنين ٧٧
পাতা ৩৪৫ · জুজ ২০
وَاِنَّهٗ
لَهُدًی
وَّرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِیْنَ
۟
আর তা নিশ্চিতই মু’মিনদের জন্য সঠিক পথের দিশারী ও রহমত।
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Tafsir Ahsanul Bayaan
আরও তাফসির
এবং নিশ্চয়ই এ বিশ্বাসীদের জন্য পথনির্দেশ ও করুণা। [১]
[১] মু'মিন ও বিশ্বাসীদেরকে এই জন্য খাস করা হয়েছে, কারণ তারাই কুরআন দ্বারা উপকৃত হয়। আর তাদের মধ্যে ঐ সকল বানী ইস্রাঈলও শামিল যারা ঈমান এনেছিল।
এবং নিশ্চয়ই এ বিশ্বাসীদের জন্য পথনির্দেশ ও করুণা। [১]
[১] মু'মিন ও বিশ্বাসীদেরকে এই জন্য খাস করা হয়েছে, কারণ তারাই কুরআন দ্বারা উপকৃত হয়। আর তাদের মধ্য…