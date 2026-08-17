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An-Naml 27:75 وما من غايبة في السماء والارض الا في كتاب مبين ٧٥

পাতা ৩৪৫ · জুজ ২০

وَمَا
مِنْ
غَآىِٕبَةٍ
فِی
السَّمَآءِ
وَالْاَرْضِ
اِلَّا
فِیْ
كِتٰبٍ
مُّبِیْنٍ
۟
আকাশে আর যমীনে এমন কোন অদৃশ্য বিষয় নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।
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Tafsir Ahsanul Bayaan

আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন রহস্য নেই যা সুস্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নেই। [১]

[১] 'সুস্পষ্ট গ্রন্থ' বলতে 'লওহে মাহ্ফূয'কে বুঝানো হয়েছে। সমূহ অদৃশ্যের সংবাদের মধ্যে আযাবের জ্ঞানও শামিল যার ব্যাপারে কাফেররা তাড়াহুড়া করছে। কিন্তু তার সময়ও লওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ আছে। যা শুধুমাত্র আল্লাহই জানেন। আর যখন সে সময় এ

আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন রহস্য নেই যা সুস্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নেই। [১]

[১] 'সুস্পষ্ট গ্রন্থ' বলতে 'লওহে মাহ্ফূয'কে বুঝানো হয়েছে। সমূহ অদৃশ্যের সংবাদে

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