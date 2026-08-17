An-Naml 27:75 وما من غايبة في السماء والارض الا في كتاب مبين ٧٥
পাতা ৩৪৫ · জুজ ২০
وَمَا
مِنْ
غَآىِٕبَةٍ
فِی
السَّمَآءِ
وَالْاَرْضِ
اِلَّا
فِیْ
كِتٰبٍ
مُّبِیْنٍ
۟
আকাশে আর যমীনে এমন কোন অদৃশ্য বিষয় নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।
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Tafsir Ahsanul Bayaan
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আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন রহস্য নেই যা সুস্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নেই। [১]
[১] 'সুস্পষ্ট গ্রন্থ' বলতে 'লওহে মাহ্ফূয'কে বুঝানো হয়েছে। সমূহ অদৃশ্যের সংবাদে…