Al-Mursalat 77:48 واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ٤٨
পাতা ৫২৭ · জুজ ২৯
وَاِذَا
قِیْلَ
لَهُمُ
ارْكَعُوْا
لَا
یَرْكَعُوْنَ
۟
তাদেরকে যখন বলা হয় (আল্লাহর সম্মুখে) নত হও, (তাঁর আদেশসমূহ পালনের মাধ্যমে) তখন তারা নত হয় না।
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আরও তাফসির
যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহর জন্য রুকূ কর (নামায পড়), তখন তারা রুকূ করে না (নামায পড়ে না)। [১]
[১] অর্থাৎ, যখন তাদেরকে নামায পড়তে বলা হয়, তখন তারা নামায পড়ে না।
যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহর জন্য রুকূ কর (নামায পড়), তখন তারা রুকূ করে না (নামায পড়ে না)। [১]
[১] অর্থাৎ, যখন তাদেরকে নামায পড়তে বলা হয়, তখন তারা…