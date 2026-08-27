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Al-Mursalat 77:44 انا كذالك نجزي المحسنين ٤٤

পাতা ৫২৭ · জুজ ২৯

اِنَّا
كَذٰلِكَ
نَجْزِی
الْمُحْسِنِیْنَ
۟
সৎকর্মশীলদেরকে আমি এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি।
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Tafsir Ahsanul Bayaan

এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।[১]

[১] এখানেও পূর্বোক্ত বিষয়ের উপর তাকীদ করা এবং তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, যদি আখেরাতে উত্তম পরিণাম পাওয়ার আশাবাদী হও, তবে দুনিয়াতে নেকী ও কল্যাণের পথ অবলম্বন কর।

এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।[১]

[১] এখানেও পূর্বোক্ত বিষয়ের উপর তাকীদ করা এবং তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, যদি আখেরাতে উত্তম পর

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