অনুবাদ
৫:৬৫
ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيياتهم ولادخلناهم جنات النعيم ٦٥
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَـٰهُمْ جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ ٦٥
وَلَوْ
اَنَّ
اَهْلَ
الْكِتٰبِ
اٰمَنُوْا
وَاتَّقَوْا
لَكَفَّرْنَا
عَنْهُمْ
سَیِّاٰتِهِمْ
وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ
جَنّٰتِ
النَّعِیْمِ
۟
গ্রন্থধারীরা যদি ঈমান আনতো আর তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমি তাদের পাপ অবশ্যই মোচন করে দিতাম আর তাদেরকে নিআমতে ভরা জান্নাতে অবশ্যই দাখিল করতাম।
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন
