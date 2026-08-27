وَیُطْعِمُوْنَ
الطَّعَامَ
عَلٰی
حُبِّهٖ
مِسْكِیْنًا
وَّیَتِیْمًا
وَّاَسِیْرًا
۟
আর তারা আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসার কারণে মিসকীন, ইয়াতীম ও কয়েদীকে খাবার খাওয়ায়।
তাফসীর পড়ুন
Tafsir Ahsanul Bayaan
আরও তাফসির
আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও[১] তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে অন্নদান করে।
[১] অথবা সে আল্লাহর মহব্বতে অভাবীদেরকে খাদ্য দান করে। বন্দী অমুসলিম হলেও তার সাথে উত্তম ব্যবহার করার তাকীদ করা হয়েছে। যেমন বদর যুদ্ধের কাফের বন্দীদের ব্যাপারে নবী (সাঃ) সাহাবাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তাদের সম্মান কর। তাই…
আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও[১] তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে অন্নদান করে।
[১] অথবা সে আল্লাহর মহব্বতে অভাবীদেরকে খাদ্য দান করে। বন্দী অমুসলিম হল…