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Al-Insan 76:7 يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ٧

পাতা ৫২৫ · জুজ ২৯

یُوْفُوْنَ
بِالنَّذْرِ
وَیَخَافُوْنَ
یَوْمًا
كَانَ
شَرُّهٗ
مُسْتَطِیْرًا
۟
যারা মানত পূরণ করে আর সেই দিনকে ভয় করে যার অনিষ্ট হবে সুদূরপ্রসারী।
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Tafsir Ahsanul Bayaan

তারা মানত পূর্ণ করে[১] এবং সেদিনের ভয় করে, যেদিনের বিপত্তি হবে ব্যাপক। [২]

[১] অর্থাৎ, কেবলমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করে। মানত করলেও কেবল আল্লাহর জন্য করে এবং তা পূরণও করে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মানত পূরণ করাও জরুরী। তবে শর্ত হল, তা যেন কোন পাপ কাজের না হয়। কেননা, হাদীসে এসেছে যে, "যে ব্যক্ত

তারা মানত পূর্ণ করে[১] এবং সেদিনের ভয় করে, যেদিনের বিপত্তি হবে ব্যাপক। [২]

[১] অর্থাৎ, কেবলমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করে। মানত করলেও কেবল আল্লাহ

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