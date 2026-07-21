প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
৭৬:২২
ان هاذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ٢٢
إِنَّ هَـٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءًۭ وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ٢٢

۟۠

‘এটাই তোমাদের প্রতিদান, তোমাদের চেষ্টা-সাধনা সাদরে গৃহীত হয়েছে।’
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন