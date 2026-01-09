وكذب بالحسنى ٩
وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ٩
وَكَذَّبَ
بِالْحُسْنٰی
۟ۙ

"وكذب بالحسنى" أي بالجزاء في الدار الآخرة.