وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ٦
এবং যা উত্তম তা সত্য বলে গ্ৰহণ করলে,