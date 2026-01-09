فاما من اعطى واتقى ٥
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ٥
فَاَمَّا
مَنْ
اَعْطٰی
وَاتَّقٰی
۟ۙ

"فأما من أعطى"، ماله في سبيل الله، "واتقى"، ربه.