﴿إِنَّ سَعۡیَكُمۡ﴾ عَمَلكُمْ ﴿لَشَتَّىٰ ٤﴾ مُخْتَلِف فَعَامِل لِلْجَنَّةِ بِالطَّاعَةِ وَعَامِل لِلنَّارِ بِالْمَعْصِيَةِ