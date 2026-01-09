وما يغني عنه ماله اذا تردى ١١
وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰٓ ١١
وَمَا
یُغْنِیْ
عَنْهُ
مَالُهٗۤ
اِذَا
تَرَدّٰی
۟ؕ
﴿وَمَا﴾ نَافِيَة ﴿یُغۡنِی عَنۡهُ مَالُهُۥۤ إِذَا تَرَدَّىٰۤ ١١﴾ فِي النَّار