91:15 92:1 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
ولا يخاف عقباها ١٥ والليل اذا يغشى ١
وَلَا يَخَافُ عُقْبَـٰهَا ١٥ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ١
وَلَا
یَخَافُ
عُقْبٰهَا
۟۠
وَالَّیْلِ
اِذَا
یَغْشٰی
۟ۙ
Да и как может опасаться чего-то Всемогущий Властелин, из-под власти которого не в силах выйти ни одно творение, чьи решения и законы преисполнены божественной мудрости?