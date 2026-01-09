والليل اذا يغشى ١
وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ١
وَالَّیْلِ
اِذَا
یَغْشٰی
۟ۙ
﴿وَٱلَّیۡلِ إِذَا یَغۡشَىٰ ١﴾ بِظُلْمَتِهِ كُلّ مَا بَيْن السماء والأرض