ونفس وما سواها ٧
وَنَفْسٍۢ وَمَا سَوَّىٰهَا ٧
وَنَفْسٍ
وَّمَا
سَوّٰىهَا
۟
﴿وَنَفۡسࣲ﴾ بِمَعْنَى نُفُوس ﴿وَمَا سَوَّىٰهَا ٧﴾ فِي الْخِلْقَة وَمَا فِي الثَّلَاثَة مَصْدَرِيَّة أَوْ بِمَعْنَى مَنْ