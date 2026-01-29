প্রবেশ কর
🚀 আমাদের রমজান চ্যালেঞ্জে যোগ দিন!
আরও জানুন
🚀 আমাদের রমজান চ্যালেঞ্জে যোগ দিন!
আরও জানুন
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
Ash-Shams
৫
৯১:৫
والسماء وما بناها ٥
وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا ٥
وَالسَّمَآءِ
وَمَا
بَنٰٮهَا ۙ
٥
শপথ আসমানের আর সেটা যিনি বানিয়েছেন তাঁর,
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (٥)
] وه سوێند بێت به ئاسمان و دروستكارهكهی كه خوای گهورهیه، یان ئاسمان و دروست كردنهكهی، به ههردووكی تهفسیر كراوه.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
Notes placeholders
close