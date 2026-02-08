প্রবেশ কর
Ash-Shams
৪
৯১:৪
والليل اذا يغشاها ٤
وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا ٤
وَالَّيۡلِ
اِذَا
يَغۡشٰٮهَا ۙ
٤
শপথ রাতের যখন তা সূর্যকে ঢেকে নেয়,
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَٱلَّیۡلِ إِذَا یَغۡشَىٰهَا ٤﴾ يُغَطِّيهَا بِظُلْمَتِهِ وَإِذَا فِي الثَّلَاثَة لِمُجَرَّدِ الظَّرْفِيَّة وَالْعَامِل فِيهَا فِعْل الْقَسَم
