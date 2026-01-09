كذبت ثمود بطغواها ١١
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَىٰهَآ ١١
كَذَّبَتْ
ثَمُوْدُ
بِطَغْوٰىهَاۤ
۟
Kabila la Thamūd lilimkanusha Nabii wake kwa kuvama kwenye uasi.