80:23 80:31 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
كَلَّا
لَمَّا
یَقْضِ
مَاۤ
اَمَرَهٗ
۟ؕ
فَلْیَنْظُرِ
الْاِنْسَانُ
اِلٰى
طَعَامِهٖۤ
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اَنَّا
صَبَبْنَا
الْمَآءَ
صَبًّا
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ثُمَّ
شَقَقْنَا
الْاَرْضَ
شَقًّا
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فَاَنْۢبَتْنَا
فِیْهَا
حَبًّا
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وَّعِنَبًا
وَّقَضْبًا
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وَّزَیْتُوْنًا
وَّنَخْلًا
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وَّحَدَآىِٕقَ
غُلْبًا
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وَّفَاكِهَةً
وَّاَبًّا
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Он не выполняет того, что Он приказал ему. Как же неблагодарен человек милостям Аллаха! Он противится истине после того, как она открывается ему! А ведь он является всего лишь беспомощным творением, созданным из презренной влаги. Аллах соразмерил его облик, сделал его стройным и одарил его удивительными видимыми и невидимыми способностями. Он облегчил ему пути достижения мирских и религиозных благ, указал ему на прямой путь, разъяснил его и испытал его верность, обременив повелениями и запретами. Он почтил его тем, что усопшего человека хоронят, и труп его не остается на поверхности земли, подобно трупам других животных. А затем Он воскресит его для того, чтобы воздать за совершенные им деяния. Аллах управляет человеком и испытывает его многочисленными превратностями судьбы. Никто не разделяет с Ним этой власти, и, несмотря на это, человек не исполняет Его велений, допускает упущения и остается в долгу перед Ним.